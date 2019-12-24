Приморские аграрии подвели итоги уходящего года В минувшую субботу, 21 декабря, более 300 работников агропромышленного комплекса края приняли участие в совещании во Владивостоке, сообщили в пресс-службе региона.

Отмечалось, что ливневые дожди в августе-сентябре привели к подтоплению сельхозугодий и нанесли существенный ущерб отрасли. В хозяйствах края пострадало более 13 тысяч гектаров посевов. Это привело к потере до 40 % урожая картофеля и овощей, до 10 % сои и кукурузы. Урожайность кукурузы составила 52 центнера с гектара, сои – 13.

Для сравнения приводили уровни советских показателей урожайности: по сое – 20 центнеров с гектара, по кукурузе – не менее 80.

Из позитивных итогов: в Приморье активно велась работа по вводу в оборот залежных земель – распахано таковых более 12 тысяч гектаров.

Кроме того, не прекращается работа по производству продукции животноводства, несмотря на ущерб, нанесенный ящуром и африканской чумой свиней. В ведущие свиноводческие предприятия края завезено более 5 тысяч голов племенного поголовья, поставки свинины начнутся со второго полугодия 2020 года. Одна из приморских компаний намерена возродить местное производство птицы. Первую охлажденную продукцию планируют поставить в розницу уже в январе следующего года.

Развивается пчеловодство, остановлена массовая вырубка основного медоноса – липы, при этом в зонах покоя за пчеловодами уже закреплено более 1,2 миллиона гектаров лесных массивов липы.

«Пчеловоды создали некоммерческое объединение «Союз пчеловодов Приморского края», в который вошли 15 муниципальных районов.

В целом перерабатывающими предприятиями края за 10 месяцев 2019 года произведено продуктов питания на сумму 25,8 миллиарда рублей.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»