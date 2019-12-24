Эскиз фасада спорткомплекса выбирали приморцы Определен проект реконструкции фасада учебно-спортивного центра «Олимпиец» во Владивостоке. Лучший эскиз выбрали сами жители Приморского края в ходе интернет-голосования, сообщили в пресс-службе региона.

Понравившийся проект набрал более половины голосов – 1460 из 2596. Выбранный эскиз будет взят за основу реконструкции фасада «Олимпийца».

Отметим, что спорткомплекс «Олимпиец» был введен в эксплуатацию в 1988 году. В нем неоднократно проходили акклиматизационно-подготовительные сборы национальные команды перед летними Олимпийскими играми в Сеуле (1988 год), Сиднее (2000 год), Пекине (2008 год), чемпионатами и первенствами мира, Универсиадами и международными турнирами в странах АТР.

В настоящее время в спорткомплексе проводятся краевые, дальневосточные, всероссийские и международные соревнования по различным видам спорта, работают секции по боксу, кикбоксингу, самбо, кудо, бадминтону, дзюдо, художественной гимнастике. В единственном на весь Дальний Восток 50-метровом бассейне занимаются плаванием и синхронным плаванием.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»