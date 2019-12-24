Провода над железной дорогой не менее опасны, чем идущий поезд… В минувшее воскресенье трагический случай произошел на железной дороге во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба ОАО «ДВЖД», утром на путях в районе станции Гайдамак смертельную травму от электротока получил 13-летний подросток.

По предварительной информации, пострадавший, игнорируя знаки «Осторожно: электрическое напряжение!», установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон с целью сделать селфи. Оказавшись под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, он получил травму от электротока и несовместимые с жизнью повреждения…

С начала 2019 года это уже третий случай смертельного травмирования подростков до 18 лет на железной дороге. В 2018 году таких случаев было шесть.

Руководство Дальневосточной железной дороги призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и напоминает родителям и педагогам о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы об опасности игр детей рядом с железной дорогой.

Также руководство ДВЖД отдельно просит родителей объяснять детям степень опасности нахождения на территории объектов железнодорожной инфраструктуры.

Особое внимание необходимо уделить вопросам опасности контактной сети, проходящей над железной дорогой.

Чтобы получить серьезную травму, необязательно касаться проводов, достаточно приблизиться к ним на расстояние двух метров.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»