Фуру во дворе объявили вне закона Ряд нововведений ждет автомобилистов в 2020 году, предупреждает РИА VladNews со ссылкой на «Автостат».

Так, с 1 января 2020 года нельзя будет парковать во дворах жилых домов коммерческие транспортные средства. Это относится к такси, фурам и грузовикам. Связан запрет с тем, что такой транспорт нередко занимает (и без того загруженную) парковку многоквартирных домов и мешает жителям.

Передвижение без государственных регистрационных знаков по дорогам общего пользования также попадет под запрет. Отметим, что сейчас при покупке нового автомобиля в автосалоне без госномеров можно ездить до 10 дней. Впрочем, с 1 января эти номера можно будет получить прямо в автосалоне.

При регистрации машины с будущего года в технический паспорт внесут дополнительную строку, которая информирует о классе автомобиля в соответствии с правилами Таможенного союза. Если же в конструкцию внесены изменения, то нужно будет предъявить сертификат.

Выплаты страховщиков по авариям с причинением вреда здоровью вырастут с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Однако при этом сама страховка ОСАГО тоже может подорожать.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»