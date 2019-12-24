В гараже обвиняемого в грабеже банка обнаружили оружие и боеприпасы Подозреваемого в разбойном нападении на офис банка в Находке заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу Находке, такую меру пресечения назначил суд.

Преступление было совершено еще 9 декабря. В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение сотрудников финансового учреждения о нападении на офис банка в Находке. Мужчина в маске, угрожая пистолетом и гранатой, похитил деньги из отделения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом Владивосток – Москва и даже приобрел билет. При обыске в личных вещах задержанного полицейские обнаружили 1,35 млн рублей.

По месту жительства фигуранта и в принадлежащем ему гараже проведены обыски. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Расследование продолжается.

Фото пресс-службы УМВД России по городу Находке

Автор: Отдел новостей «В»