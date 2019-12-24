В победителях – мыши, елка, часы и избушка В минувшее воскресенье, 22 декабря, в Пушкинском сквере подвели итоги конкурса новогодних елочных игрушек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Победителей в конкурсе оказалось сразу пятнадцать, лучшие работы ребят теперь украшают елки в разных районах города.

Напомним, как уже писал «В», конкурс елочных игрушек администрация Владивостока проводила с 15 сентября по 15 ноября. В нем приняли участие дети от 5 до 18 лет. Ребята придумывали образ игрушки и искали для нее подходящие материалы. За месяц в управление культуры поступило больше ста работ. Лучшие игрушки стали украшением для новогодних елок, которые установлены в районах краевого центра.

Одна из наряженных елей появилась в Пушкинском сквере, где и прошла церемония награждения победителей. Живую хвойную красавицу украсили шары, звездочки, снежинки и разнообразные персонажи – балерина, мышь, кот, снеговик и многие другие игрушки.

Ребята постарались на славу, поэтому выбрать лучшие работы конкурсной комиссии было непросто. В итоге на каждое из призовых мест оказалось сразу по пять победителей. Первые места в конкурсе заняли Ярослав Сапрыкин, Таисия Чакимеева, Виктория Романюк, Екатерина Спирюшина и Виолетта Песоцкая. Двое ребят выбирали для елочной игрушки главный символ наступающего 2020 года – мышь. Также среди работ победителей оказались елочка, избушка и часы.

Победителям конкурса вручили грамоты и сертификаты на занятия в творческой студии города. А всем участникам – дипломы и мягкие игрушки.

Автор: Отдел новостей «В»