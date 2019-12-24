Подарки уже раздают Сладкие новогодние подарки детворе от администрации края развезли в города и районы Приморья, сообщила пресс-служба края.

Раздача сладостей уже началась. Вчера во Владивостоке в цирке прошла главная елка края, где красивые коробки с конфетами и шоколадом получили воспитанники краевых учреждений для детей-сирот, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также те малыши и подростки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, елку посетили юные таланты Владивостока и Приморья.

В городах и районах края сладкие наборы вручат во время праздничных утренников в школах и детских садах, а также в территориальных органах опеки, если по каким-то причинам ребенок не посещает образовательное заведение.

Всего сладости в этом году ждут почти 200 тысяч ребят, уточнили в краевом департаменте образования и науки. Вес одного сладкого презента составляет не менее 650 граммов.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»