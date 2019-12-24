Лягушек, тараканов и бананоедов во Владивостоке станет больше Экзотическими насекомыми, ящерицами и амфибиями пополнилась экспозиция «Тропический дождевой лес» в Приморском океанариуме. Многие виды животных публика увидит впервые, сообщила пресс-служба научного учреждения.

Ресничный геккон-бананоед – эндемик островов Новой Каледонии, одно время этот вид считался вымершим, но в 1994 году биологи обнаружили его в природе. Этих ящериц активно разводят и содержат в неволе, вот и новоселы Приморского океанариума также были выведены в питомнике.

Оранжевобокие обезьяньи лягушки – яркие квакши из Южной Америки. Живут они неспешно: днем спят, активны бывают по ночам, хотя и в темное время суток их движения очень замедленны, любят купаться в воде.

У леопардовых анолисов очень красивый окрас тела – зеленый с голубым переливом, переходящий в коричневый. В случае опасности анолис «теряет» яркость, сливаясь с окружающей средой. На пальцах этих ящериц находятся кожные пластинки, которые позволяют им передвигаться по вертикальным стволам деревьев.

– К нам приехали знаменитые жабы-ага, которые входят в тройку самых крупных жаб в мире, – рассказал главный специалист отдела «Тропический лес» Артем Герасименко. – Наши жабы пока маленькие, но вырастают они действительно огромными. Максимальная длина тела, которой достигают представители этого вида, – 24 сантиметра. Естественный ареал обитания жабы-ага – Центральная и Южная Америка, в начале прошлого века их завозили в другие части мира, в том числе и в Австралию, для борьбы с жуками-вредителями.

В Австралии ядовитые жабы-ага в качестве корма стали использовать не только насекомых, жабы охотятся на местных амфибий и ящериц и даже мелких сумчатых. К уменьшению численности сумчатых куниц на континенте привело именно появление аги.

Коллекцию насекомых океанариума украсил каридидарум великолепный – ослепительно красивый таракан. Спинка насекомого переливается разными оттенками зеленого, синего, фиолетового цветов. Приехавшие тараканы пока не будут представлены в экспозиции, на них возложена другая ответственная задача – создать в океанариуме большую колонию каридидарума великолепного.

Еще один новосел – амазонская рогатка – отличается необычным внешним видом: над глазами лягушки находятся похожие на рога кожные выросты. Другая отличительная особенность амазонской рогатки – большой рот, его диаметр у крупных особей может достигать 20 сантиметров, иногда, переоценивая свои способности, эти лягушки пытаются проглотить превышающую их по размеру добычу.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»