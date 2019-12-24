К ЛиТРу присоединятся сквер, колледж и библиотека В третий раз во Владивостоке пройдет фестиваль «Литература Тихоокеанской России».

Как сообщила пресс-служба края, мероприятие состоится 21–23 мая 2020 года. К постоянным площадкам фестиваля присоединятся сквер возле Приморского академического театра имени Максима Горького, Приморский колледж искусств, Приморская краевая детская библиотека, библиотека для слепых, Центр современного искусства «Заря».

Организаторы планируют значительно обновить и список приглашенных литераторов, издателей. На данный момент активно ведутся переговоры с известными российскими писателями, которые еще не были гостями фестиваля. Озвучивать их имена будут уже по мере достижения с ними окончательных договоренностей. Но организаторы уверяют, что список гостей будет интересный и достойный. На дальневосточной литературе, по словам организаторов, будет сделан особый акцент.

Планируется, что лауреаты и номинанты премии имени Арсеньева, вручение которой прошло недавно на Днях Дальнего Востока в Москве, станут участниками фестиваля.

Значительно расширится и международная повестка. В течение следующего года площадка фестиваля будет работать не только в России, но и в Республике Корея, Китае.

– Наши иностранные партнеры осознали значимость мероприятия и считают фестиваль уже в каком-то смысле своим. Постоянно пишут запросы на участие в мероприятии. Так что нам пора выходить за пределы страны и делать фестиваль на территории наших иностранных партнеров. Фонд «Русский мир» поддержал грант, посвященный выездным сессиям фестиваля в Харбине, Чанчуне и Республике Кореи. Все иностранные партнеры, которые готовы принимать выездные сессии ЛиТРа, говорят, что они заинтересованы в популяризации современной русской литературы, – отметил директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий.

Автор: Отдел новостей «В»