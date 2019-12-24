На помощь «Адмиралу» пришлось вызвать молодежь «Тайфуна» Матч на льду «Фетисов-арены»: сплошные открытия и рекорды

Владивостокский «Адмирал» проводит последнюю домашнюю серию игр в уходящем году в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этом этапе обострилась борьба среди команд, находящихся в середине турнирной таблицы из-за их желания пробиться в плей-офф.

К сожалению, у приморцев сейчас большие проблемы с составом. В клубе из-за нехватки средств с начала сезона была короткая скамейка запасных. В середине декабря добавились травмированные игроки.

Медицинское освидетельствование показало, что голкипер Юхо Олкинуора и центральный нападающий Василий Стрельцов выбыли минимум на полтора месяца каждый. Плюс к этому по семейным обстоятельствам с клубом расторг контракт еще один нападающий – Иван Захарчук.

Из-за этого тренерский штаб стал срочно искать новых хоккеистов. Предпочтение отдавалось молодым и талантливым спортсменам, которые соглашались на действующие в клубе зарплаты. Так, в «Адмирал» пришел 23-летний спартаковский голкипер Александр Трушков. До этого он выступал за воскресенский «Химик» и имел 93 процента отраженных бросков. Также дальневосточники вызывали на отдельные матчи ряд игроков из молодежной команды «Тайфун».

Вот в такой ситуации в минувшую субботу на льду «Фетисов-арены» наши земляки принимали белорусское «Динамо». Причем обе команды встречались менее месяца назад. 26 ноября в Минске «Адмирал» одержал выездную победу над «зубрами» в овертайме со счетом 2:3.

Впрочем, и в отчетном поединке дальневосточники, только что потерявшие очки в Пекине, были настроены на победу. «Моряки» со стартового свистка захватили инициативу и не упускали ее на протяжении всего матча. Броски по воротам соперника в первом периоде производили нападающие и защитники в разных игровых ситуациях. В стартовой 20-минутке шайба 15 раз отправлялась в створ ворот «Динамо», что стало рекордным показателем «Адмирала» в нынешнем сезоне.

И вот тут стоит отметить великолепную игру канадского голкипера команды белорусов Дэнни Тэйлора. Он раз за разом справлялся со всеми обстрелами. При этом «Адмирал», даже дважды оставаясь в меньшинстве, пытался атаковать. Редкие контратаки «зубров» казались беззубыми.

Многочисленные зрители «Фетисов-арены» ждали гола. Первая и вторая пятерки приморцев постоянно «гостили» в зоне соперника. А их центральные нападающие Маркус Юнг и Владимир Бутузов по очереди прорывались один на один к заокеанскому легионеру - вратарю минчан. Было странно, что при таком преимуществе шайба не пересекала линию ворот.

На 14-й минуте гости впервые в этом матче нарушили правила и остались в меньшинстве. Приморцы тут же использовали шанс и успешно реализовали свою затяжную атаку. Отличился наш защитник Адам Альмквист, мастерски в одно касание забросивший шайбу под щитком голкипера, – 1:0. Все попытки удвоить результат до перерыва оказались тщетными.

Зато во втором периоде гости были буквально разгромлены. Однако в самом начале они попытались перехватить инициативу и сами устремились в наступление. Но тут уже «моряков» раз за разом выручал вратарь Антон Красоткин. В какой-то момент «зубры» еще и в большинстве оказались. Они увлеклись очередной своей атакой на 25-й минуте, которая привела к голу в ворота… «Динамо». Это приморский нападающий Мартин Бакош подловил на невнимательности белорусскую команду, забрал шайбу и ворвался в зону соперника. Там он ее адресовал коллеге-форварду Маркусу Юнгу. Тот бросил впритирку со штангой, и счет стал 2:0.

Тут уж подопечные Сергея Светлова, как говорится, завелись. Точно в середине матча минчане вновь ринулись в атаку, но опять потеряли шайбу. «Ответка» прилетела мгновенно. Отличился на добивании наш форвард Владимир Бутузов, бросок с метровой дистанции точно в девятку – 3:0.

Такое развитие событий деморализовало гостей. Первая пятерка «моряков» разыграла очередную великолепную комбинацию, а завершающий бросок почти через треть площадки осуществил нападающий Мартин Бакош – 4:0.

Прийти в себя «зубры» смогли лишь при удалении форварда «Адмирала» Александра Мерескина (за задержку соперника). Однако попытки белорусской команды изменить ход встречи на последнем рубеже пресекал Антон Красоткин, который и в этот момент сохранил ворота сухими.

На излете периода атаку начал все тот же Антон Красоткин. Его шайбу поймал выскочивший из штрафного бокса Александр Мерескин и уже у вражеских ворот вывел на удачный бросок новичка «моряков» Алексея Дробина – 5:0.

Что тут сказать? Юный форвард, совсем недавно перешедший в «Адмирал» из молодежного «Тайфуна», воспользовался шансом и открыл счет своим голам в КХЛ. А балл за голевую передачу Антона Красоткина оказался для приморского вратаря первым за всю карьеру в высшей лиге. Не матч, а сплошные открытия и рекорды.

В третьем периоде «Динамо» поменяло голкипера, на последнем рубеже у минчан встал 25-летний воспитанник «бело-голубых» Михаил Карнаухов. И он смог удержать свои ворота в неприкосновенности.

А вот Антону Красоткину, к сожалению, сохранить сухой счет не удалось. Гол престижа забил белорус Евгений Ковыршин – 5:1.

Далее накал поединка угас, практически не было бросков в створ, снизились скорости, обе стороны смирились с результатом. Хозяева победили и добавили два очка в свою копилку.

– В целом игра мне понравилась, – сказал на итоговой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов. – Обе команды играли в быстрый и активный хоккей. Нам было важно после поражения на выезде показать хорошую игру. Ребята собрались, создали много моментов, хорошо их реализовали. Хочу особо отметить Алексея Дробина, который забил свой первый гол в КХЛ. И еще. Как вы знаете, наш основной вратарь Юсси Олкинуора накануне сломал руку. Несколько недель теперь с гипсом будет ходить. С задачей на последнем рубеже справился Антон Красоткин, именно он держал нас в игре, да еще и очко за голевую передачу получил.

Вчера вечером «Адмирал» проводил свою очередную игру на домашнем льду. Соперником стало нижегородское «Торпедо», которое занимает восьмое место в западной конференции КХЛ. Об этой встрече «В» расскажет в одном из ближайших номеров.

Кстати

Накануне «Торпедо» играло в Китае с командой «Куньлунь Ред Стар». Матч закончился со счетом 2:7 в пользу клуба из Нижегородской области. Встреча отметилась массовой дракой на льду, которая произошла в самой концовке поединка. По итогам кулачного противостояния хоккеисты двух команд получили 91 минуту штрафного времени. Президиум КХЛ планирует провести специальное заседание для рассмотрения инцидента и наказания виновных в потасовке.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ