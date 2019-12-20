Жил-был Скайуокер один Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят заключительная (в этом десятилетии) часть космического фэнтези «Звездные войны: Скайуокер. Восход», классика Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», триллер «Черное Рождество», криминальная драма «Отверженные», комедии «Реальная любовь в Нью-Йорке» и «Выпьем за любовь»,

а также документальный фильм «Эрмитаж. Сила искусства».

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (16+)

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более 40 лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

«С широко закрытыми глазами» (18+)

Последний фильм режиссера Стенли Кубрика. Очень красивый и очень длинный.

Билл и Элис Харфорд – супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих своей размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного.

Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях. Терзаемый ревностью, Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов. Он наяву отправляется в пьянящую одиссею, ведомый соблазном и щекочущими нервы переживаниями. Если бы в начале пути он знал, что пределом его мечтаний станет возможность вернуться к своей привычной семейной жизни, он бы не поверил, ведь искушение вкусить запретный плод было слишком сильно…

«Черное Рождество» (18+)

Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул. Вот, собственно, и вся история. По крайней мере, ее краткий пересказ.

Триллер для тех, кому новогодние и рождественские радости набили оскомину.

«Отверженные» (18+)

В парижском пригороде Монфермей, воспетом в знаменитом романе Виктора Гюго как место полицейского произвола и обиталище отбросов общества, за два века ничего не изменилось. Новичок Стефан, получивший прозвище Пенто, заступает на службу в местный отдел полиции. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках его новые соратники творят на улицах района то, что они называют справедливостью, пока однажды не попадают на камеру дрона одного парнишки.

«Реальная любовь в Нью-Йорке» (16+)

В предновогоднем Нью-Йорке к празднику готовятся миллионы людей. У каждого своя мечта и вера в чудо. Некоторым судьбам суждено пересечься накануне Нового года ради истории любви – взаимной или безответной, радостной или мучительной, но всегда яркой и удивительной.

«Выпьем за любовь» (16+)

Штефан и Элизабет, супружеская пара университетских снобов, организует семейный обед для узкого круга. Вечер идет своим чередом, пока Томас, младший брат Элизабет, поверхностный, но удачливый малый, не делится с родными новостью: его подруга скоро родит мальчика, которому уже придумали имя. И это имя… Адольф. Известие повергает компанию интеллектуалов в состояние, близкое к шоковому. Разгорается скандал, который приводит к невообразимым последствиям.

«Эрмитаж. Сила искусства»

Более 3 миллионов произведений искусства разных эпох, 66 842 квадратных метра выставочной площади, туристический маршрут длиной более 30 километров и свыше 4 миллионов посетителей ежегодно. Эрмитаж по праву является одним из самых известных музеев мира и главным музеем России.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ