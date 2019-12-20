Мольберты и музыкальные инструменты подобрали по возрасту Более 40 новых музыкальных инструментов, а также световое и звуковое оборудование, мебель для организации учебного процесса и учебную литературу приобрела администрация Владивостока в этом году для детских школ искусств № 1 и 3, сообщили в пресс-службе мэрии.

12-летний Павел Суханов рассказывает, что, когда только пришел в школу, ему предоставили баян для взрослых. Играть на нем было не совсем удобно. Сейчас у него новый инструмент, подходящий по возрасту.

«Я занимаюсь уже шесть лет и хорошо помню свой первый инструмент. Он не идет ни в какое сравнение с новым», – говорит Павел.

Заместитель директора ДШИ № 3 Евгения Затолокина говорит, что в школе появились музыкальные инструменты, рассчитанные на разный возраст. Например, есть виолончели маленького размера, изготовленные специально для самых юных музыкантов. В соседнем кабинете такие же маленькие аккордеоны. Играть на них будут шестилетние дети. А вот новые пианино ученики уже успели опробовать.

Удалось обновить народные инструменты – домры, балалайки, контрабасы, гармони. Кроме музыкальных инструментов закупили современное акустическое оборудование, интерактивные доски для занятий по теории музыки и теории балета, большое зеркало для зала хореографии, специальные скамейки. Для юных художников пришли

88 мольбертов и специальные столы из Санкт-Петербурга.

Как уточнили в управлении культуры города, новые музыкальные инструменты и оборудование приобрели на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов.

«В этом году мы закупили 44 музыкальных инструмента – по 22 в каждую школу. Так как школы имеют свои концертные залы, для них также приобретено звуковое и световое оборудование», – отметили в управлении культуры.

Сегодня во Владивостоке работают 10 детских школ искусств, они расположены во всех районах города. Обучение ведется по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, театральное, фольклорное и эстетическое.

Ежегодно учащиеся и творческие коллективы выступают на конкурсах всероссийского и международного уровней, где занимают призовые места. Кроме того, в целях поддержки талантливых и одаренных детей каждый год 25 учащихся и три творческих коллектива награждают стипендиями города Владивостока, а выпускников-отличников детских школ искусств – нагрудными знаками «Золотая лира».

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»