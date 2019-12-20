«Моряки» не одолели «драконов» После недельного перерыва возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Владивостокский «Адмирал» в Пекине встречался с местным клубом «Куньлунь Ред Стар».

Это был уже третий поединок двух команд в нынешнем сезоне. Во Владивостоке сильней дважды оказывались наши земляки. Они переиграли соперника со счетом 2:1 в начале октября и 5:4 в серии бросков в начале декабря. Вполне естественно, что «драконы» из Поднебесной горели желанием поквитаться. Тем более что клубы являются соседями по турнирной таблице и прямыми претендентами на попадание в плей-офф восточной конференции КХЛ.

К сожалению, «моряки» в этом матче 17 декабря вновь оказались в ослабленном составе. На играх этапа Еврохоккейтура в составе национальной сборной Финляндии травму получил голкипер Юхо Олкинуора, поэтому место в воротах занял Антон Красоткин. В лазарет в дополнение к ранее пострадавшим попал еще и центрфорвард Василий Стрельцов. Наставнику приморской дружины Сергею Светлову пришлось срочно вызывать из дублирующего состава «Тайфуна» Алексея Дробина и ставить его во вновь сформированную четвертую тройку нападения вместе с Иваном Лисиным и Иваном Захарчуком.

Все это сказалось на игре дальневосточников в столице Китая. Уже после стартовой 20-минутки хозяева вели со счетом 2:0. Вначале китайский нападающий Спенсер Фу воспользовался неразберихой у ворот Антона Красоткина и протолкнул шайбу в створ. Затем финский легионер и форвард «драконов» Олли Палола воспользовался численным большинством и забил гол. Под занавес периода большинство получили «моряки», но сократить отставание в счете им не удалось.

На старте второго периода отличился американский нападающий в составе пекинской команды Эндрю Миллер. А затем хозяева вновь забросили шайбу в ворота гостей, играя в меньшинстве. Это темнокожий канадский легионер «Куньлуня» Деванте Смит-Пелли выкатился один на один с Антоном Красоткиным и увеличил счет до 4:0. Приморцы впервые в этом сезоне пропустили шайбы, играя в большинстве.

Наши земляки старались, они не уступали в скорости, часто бросали по воротам соперника, вступали в единоборства и смело бросались под шайбы у собственных ворот. Однако на сей раз фортуна отвернулась от гостей. В середине матча не попал в пустые ворота соперника наш форвард Кирилл Пилипенко. Он же следом вывел на ударные позиции своих коллег по тройке нападения, но и эта атака оказалась безрезультатной. Шансы забить позднее имели словацкий легионер и нападающий «Адмирала» Мартин Бакош и капитан дальневосточников Константин Глазачев. Видимо, это был не день «моряков»…

– У нас многое не получилось из того, что мы изначально планировали, – сказал после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – В самом начале матча сделали пару ошибок, из-за одной из них получили удаление. Нашими ошибками воспользовался противник и забил две шайбы. В начале второго периода мои ребята создали хорошие моменты, но не смогли забить. А вот хозяева реализовали все свои шансы. Вратарь соперника сегодня переиграл наших нападающих. В третьем периоде приморцы прибавили в динамике, игра с нашей стороны стала интересней. Но в итоге мы проиграли.

В субботу, 21 декабря, «Адмирал» на своей площадке примет минское «Динамо». Белорусский клуб является одним из аутсайдеров западной конференции КХЛ. Осенью в Минске приморцы одолели «зубров». Есть большая уверенность, что «моряки» продолжат и дальше громить «бело-голубых» из столицы Белоруссии.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ