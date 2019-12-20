В районе Примводоканала на Некрасовской появится светофор Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока прорабатывают вопрос организации дорожного движения в районе пересечения улицы Некрасовской и Народного проспекта.

Здесь планируется установить светофор и сделать регулируемым не только движение автомобилей, но и пешеходов, пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Схему размещения светофора и организации дорожного движения на данном участке разработают сотрудники мэрии совместно с ГИБДД города.

Помимо этого, в наступающем году в краевой столице планируется установить светофоры и на других значимых и сложных перекрестках, смонтировать пешеходные светофоры типа Т-7, которые применяются для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов. А также оборудовать переходы искусственными дорожными неровностями, сделать леерное ограждение на ряде участков, провести другие мероприятия для организации безопасного движения автотранспорта и пешеходов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»