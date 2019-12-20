Ремонт трех дворов в краевом центре перенесен на будущий год Во Владивостоке 309 из 317 дворов уже радуют горожан новым асфальтом, горками и спортивными тренажерами, по остальным работы завершаются. А вот асфальтирование на Ладыгина, 4, Горной, 31а и Зеленой, 2 перенесено на будущий год.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, с жителями достигнута договоренность, что в этом году по программе им установят детские и спортивные городки, а в следующем, как только позволит погода, заасфальтируют придомовую территорию.

«Работы задержались из-за погодных условий, летом были сильные дожди, – рассказывает жительница дома № 2 на улице Зеленой Светлана Буркова. – В итоге за строительный сезон подрядчики успели уложить асфальт и бордюры возле соседнего дома. Наступила зима, и работать возле нашего дома уже не позволяла погода. Поэтому администрация Владивостока предложила нам альтернативу. В этом году у нас установили детский городок, а в следующем уже доделают асфальт. Жители только рады. В следующем году мы все равно хотели еще и на детскую площадку подавать заявку, а тут и подавать ничего не придется».

По другому адресу – на Горной, 31а – при производстве работ были обнаружены грунтовые воды. Сроки асфальтирования здесь тоже пришлось переносить.

«Администрация города гарантирует, что в следующем году эти работы будут выполнены. А пока управляющая компания провела все нужные экспертизы и совместно с подрядчиками отводит воду, которая беспокоила жителей много лет», – говорит Эльвира Проценко, жительница дома.

Здесь также была установлена детская площадка с горками и качелями. Вместе с предстоящим асфальтированием ремонт получится комплексным.

Жители Ладыгина, 4 рассказывают, что асфальтирование в их дворе не случилось по вине подрядчика. Слишком долго он не выходил на объект.

«В итоге, когда работы начались, погода уже не позволяла качественно заасфальтировать территорию, – делится местный житель Николай. – Тогда специалисты мэрии нам предложили до конца года установить детский городок, а в будущем году уже с другим подрядчиком уложить асфальт. Мы согласились, так как детям тоже нужно где-то гулять».

Работы по установке детского комплекса здесь будут выполнены до Нового года.

Фото Евгения КУЛЕШОВА, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»