Суд подтвердил: ресторану не бывать Строительство ресторанного комплекса, начатого было в районе фуникулера, продолжено не будет.

Как стало известно порталу Vl.ru, Пятый Арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Комплекс-Восток» на действия администрации Владивостока. Компания лишилась возможности строить объект в историческом центре города, в месте, откуда открывается один из лучших видов на бухту Золотой Рог.

Напомним, что ООО пытается оспорить постановление администрации приморской столицы, подписанное в декабре 2018 года, об отмене разрешения на строительство ресторана в районе дома № 39 на ул. Суханова. В качестве доводов представитель компании сообщал суду, что «Комплекс-Восток» арендовал участок в 2004 году для строительства ресторана. Градостроительный план и все разрешительные документы выдавались обществу в 2017 году.

Указанный земельный участок был расположен в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки (ОД-1), информации о зоне охраны объектов культурного наследия исторического центра или об охранной зоне ландшафта у компании не было. Также заявитель сказал, что строительство объекта соответствует виду и параметрам использования данного участка. Хотя, вообще-то, в зоне исторического центра можно строить дома до восьми этажей, а ресторан предполагался девятиэтажным.

Администрация города, в свою очередь, сообщила, что правовых оснований для выдачи разрешительной документации не имелось. И что разрешение на строительство было отменено по протесту прокурора Ленинского района. Сославшись на сведения, полученные от Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, город пояснил, что спорный участок располагается в защитных зонах нескольких объектов культурного наследия регионального значения.

Защитные зоны, о которых шла речь на разбирательстве, принадлежат сразу семи историческим объектам, в том числе школе № 9. Ближайший к месту стройки такой объект, указанный в реестре, – жилой дом на Всеволода Сибирцева, 35, который появился здесь еще в начале XX века. И от этих объектов предполагаемую стройку отделяли не положенные минимум 150 метров, а от 102 до 143 в зависимости от здания.

С момента отмены разрешения на строительство компания пытается оспорить постановление. Две инстанции уже отказали в удовлетворении жалобы на действия администрации Владивостока.

Кто будет приводить в порядок уже изрядно раскопанный и заставленный строительными конструкциями участок, пока неясно.

Автор: Отдел новостей «В»