Игрушки на елку своими руками Цикл мастер-классов для детей по созданию символов Нового года (6+) – игрушек, сувенирных валенок, открыток – открывается в Приморской картинной галерее с 24 декабря.

Как рассказали организаторы, ребята не только своими руками создадут уникальные поделки к любимому празднику, но и узнают о большом разнообразии рукодельных техник, которые можно освоить.

Так, первый мастер-класс будет называться «Гравюра на картоне». Под руководством художника Ольги Асаевич детей научат работать в технике гравюры на картоне. Это самый простой и доступный способ высокой печати, богатый набор фактур, дающий живописный оттиск.

Сначала по своему эскизу участники приготовят шаблон для печати из картона, создадут рельефы различными способами, а затем – самое интересное – получат несколько оттисков со своей заготовки разной фактуры и насыщенности.

Также ребята смогут создать игрушку «Снеговичок», елку из фетра и даже настоящий кокошник для Снегурочки на разных мастер-классах в течение предновогодней недели. Участие во всех мастер-классах по предварительной записи.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»