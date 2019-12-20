Вам асфальт или качели? Мэрия Владивостока начала прием заявок на участие в программе «1000 дворов» на следующий год.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, заявки принимают от ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, а также самих жителей. Прием продлится до конца января 2020 года.

Для участия в программе «1000 дворов» собственникам необходимо провести общедомовые собрания, где 50 % жителей должны проголосовать за участие, уточнили в городском управлении содержания жилого фонда. Также кворумом необходимо выбрать вид работ, который будет проведен во дворе. Он может быть только один: установка спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории.

Специалисты разъясняют: в случае асфальтирования приоритет при формировании программы будет отдан тем домам, жители которых готовы к софинансированию в размере 5 % с дома. В случае установки детской или спортивной площадки преимущество будут иметь те объекты, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов.

Участвовать в программе могут именно дворовые территории – на благоустройство скверов и парков во Владивостоке финансирование будет выделено по другим программам.

«По желанию жители могут приложить дизайн-проект благоустройства дворовой территории – детской или спортивной площадки с ударопоглощающим покрытием», – отметили специалисты.

Вопросы по участию в программе можно задать по телефонам: 2-614-417 и 2-614-294 и в кабинете 56 на ул. Ильичева, 15.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»