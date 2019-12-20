Полиция предупреждает об уголовной ответственности за незаконную рубку елей Сотрудники полиции и госинспектора нацпарка «Земля леопарда» задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в районе поселка Оленевод Надеждинского района, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

28-летний житель поселка Раздольного доставлен в дежурный отдел для разбирательства. Установлено, что гражданин незаконно вырубил восемь молодых елей. По словам задержанного, деревья он планировал продать.

Незаконно заготовленная древесина изъята. Назначены исследования. Устанавливается сумма ущерба, причиненного лесному фонду.

В полиции предупредили: за нелегальную вырубку елей предусмотрен штраф. Для граждан – до 4000 тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч, для компаний – до 300 тысяч. Кроме того, незаконная вырубка елей является уголовно наказуемым деянием.

Если ущерб, причиненный лесному фонду, превышает 5 тысяч рублей, правонарушителя привлекут к уголовной ответственности. В этом случае ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Фото пресс-службы УМВД РФ по ПК, ФГБУ «Земля леопарда»

Автор: Отдел новостей «В»