Мусорная реформа вызывает вопросы Более 500 приморцев обратились на горячую линию с вопросами по мусорной реформе, сообщили в пресс-службе края.

Напомним, что с 2020 года будет запущена новая система обращения с бытовыми отходами.

Как рассказал первый замдиректора краевого предприятия «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев, сейчас одновременно работают шесть линий. В среднем один звонок на номер 8 (423) 246-93-93 занимает от трех минут разговора оператора. В пиковые нагрузки поступает до 27 звонков в минуту.

«В связи с большим потоком обращений принято решение об увеличении количества линий до 12 к 20 декабря. Открываются офисы регионального оператора в Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Лесозаводске. Они также будут принимать звонки и консультировать потребителей», – пояснил Сергей Лазарев.

Основные вопросы, с которыми обращаются на горячую линию, – перезаключение договоров на вывоз отходов, порядок начисления платы за услугу. Людей интересует, как старт реформы отразится на вывозе мусора от жилых домов.

Отмечено, что с 9 января 2020 года заработает расчетно-кассовый центр регионального оператора, где будут обслуживаться все физические лица.

Автор: Отдел новостей «В»