Социальный сервис дополнят услугами такси Новая услуга – социальное такси для инвалидов I группы и детей-инвалидов – появится в Приморье в 2020 году, сообщили в пресс-службе края.

Как уверили в региональном департаменте труда и социального развития, социальное такси в пилотном режиме начнет работу во Владивостоке с марта. Воспользоваться услугой смогут не только жители краевого центра.

«Она будет доступна для всех льготников данной категории, приехавших в краевой центр, к примеру, на лечение. Краевой бюджет берет на себя 100-процентную компенсацию разового проезда на такси в пределах города, не более 10 тысяч рублей в год на одного льготника с учетом сопровождающих лиц. Расходы регионального бюджета на эти цели составят почти 73 миллиона рублей», – уточняют в департаменте.

Согласно новому закону к социально значимым кроме медицинских учреждений и учреждений медико-социальной экспертизы относятся:

– управления и отделения Пенсионного фонда России;

– отделения Фонда социального страхования;

– многофункциональные центры;

– учреждения, подведомственные департаменту труда и социального развития (центры соцподдержки);

– организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края;

– Владивостокский филиал предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие»;

– автовокзал, железнодорожный вокзал и железнодорожные станции, расположенные на территории Владивостокского городского округа, международный аэропорт.

По информации ведомства, в Приморье почти 22,7 тысячи человек относятся к категории инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »