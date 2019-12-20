Пошел за рыбой – ушел под лед Выход на лед на территории Владивостока категорически запрещен. Любителям прогуляться по застывшей акватории рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности – это опасно для жизни.

Однако немало любителей подледной рыбалки пренебрегают действующими запретами. Так, в 300 метрах от берега в районе станции Санаторной провалился под лед незадачливый рыбак, сообщили в приморском главке МЧС России.

О происшествии в экстренную службу сообщили очевидцы. Самостоятельные попытки выбраться из воды не увенчались успехом.

«К месту происшествия был направлен катер на воздушной подушке Государственной инспекции по маломерным судам. Спасатели вытащили мужчину из воды, доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи. У мужчины диагностировали незначительное переохлаждение», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

К спасательным работам привлекались шесть человек и две единицы техники.

Спасатели подчеркивают: лед в Амурском и тем более Уссурийском заливах еще очень хрупкий и неокрепший, выход на него категорически запрещен.

Единый телефон пожарных и спасателей 101.

Фото с сайта ГУ МЧС по Приморскому краю

Автор: Отдел новостей «В»