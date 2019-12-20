«Дети войны» и ветераны труда Приморья смогут компенсировать расходы на транспорт Социально значимые изменения в два краевых закона одобрены приморскими депутатами. Речь идет о компенсации проезда некоторым категориям региональных льготников.

Как сообщили в пресс-службе региона, первый законопроект предусматривает компенсации в размере 50 % от стоимости проезда в пределах Приморского края для новой льготной категории – «дети войны».

С принятием закона «дети войны» получают право на меры социальной поддержки в области обеспечения равной транспортной доступности, предусмотренные для других краевых льготников, – пояснили специалисты.

Согласно законопроекту компенсационные выплаты предусматриваются при проезде:

– в междугороднем автотранспорте по разовому билету с фиксированной датой и временем отправления; на водном транспорте общего пользования; на железнодорожном транспорте общего пользования дальнего следования;

– в автомобильном транспорте в городском и пригородном сообщении при использовании билета длительного пользования, предоставляющего право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия;

– в автомобильном транспорте в пригородном сообщении при использовании билета длительного пользования, дающего право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия;

– на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при использовании абонементного билета;

– на воздушном транспорте при использовании билета, приобретенного по социальному тарифу на авиаперевозки пассажиров на местных авиалиниях, включая территории, приравненные к районам Крайнего Севера.

В краевом департаменте труда и социального развития уточнили, что совокупный размер компенсационных выплат не должен превышать 20 тысяч рублей, а для северян – 30 тысяч рублей в год.

Как напомнили в ведомстве, к «детям войны» относятся 104,8 тысячи приморцев, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

25,8 тысячи из них ранее не имели никакого льготного статуса.

Второй законопроект вносит изменения в краевой закон о социальной поддержке льготников. Предусмотрено расширение перечня категорий краевых льготников, имеющих право на получение 50-процентной компенсации стоимости проезда по территории региона. С 1 января 2020 года такую меру социальной поддержки по аналогии с краевыми льготниками получают ветераны труда Приморья.

«Это решение своевременное и очень нужное. До принятия закона такие компенсации получали все краевые льготники, кроме региональных ветеранов труда», – отмечает и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.

По подсчетам специалистов, потребность краевого бюджета на эти цели составляет 26,3 миллиона рублей.

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»