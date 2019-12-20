А Германа споет Галузин Народный артист России Владимир Галузин выступит на Приморской сцене Мариинского театра в опере «Пиковая дама» (12+) в партии Германа сегодня, 20 декабря. Это будет первое выступление певца во Владивостоке в своей коронной роли, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Владимир Галузин – один из ведущих драматических теноров мира, обладатель редкого голоса и актерского таланта. Критики подчеркивают, что он с особым талантом входит в образ и проживает роль.

Особенный успех принесло Владимиру Галузину исполнение сложнейшей партии Германа в опере Петра Чайковского «Пиковая дама». Его трактовка образа, единодушно оцененная критиками как выдающаяся, была отмечена российскими и европейскими престижными театральными наградами.

Фото с сайта Приморской сцены Мариинского театра

Автор: Отдел новостей «В»