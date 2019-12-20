Нас стало меньше почти на 5 тысяч человек За этот год численность постоянного населения Приморья уменьшилась на 4858 человек и составила 1,898 млн человек, сообщили в крайстате.

За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 13713 родившихся малышей, что на 8,9 % меньше, чем за этот же период 2018 года.

С начала года в Приморье на ПМЖ из других регионов России прибыло почти 15 тыс. человек (это на 1,1 % меньше, чем за соответствующий период 2018 года), из других стран – 10,2 тыс. (больше на 36,2 %). Выехало в другие регионы России 17 тысяч человек (на 9,1 % меньше), в другие страны – свыше 7 тыс. (больше на 10,3 %).

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»