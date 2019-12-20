В ДФО прошли массовые эвакуации детсадов Во Владивостоке восемь детских садов, в Уссурийске десять и три в Находке были эвакуированы вчера из-за ложных сообщений о минировании.

В Управлении Росгвардии по Приморскому краю сообщили, что в 10.55 в минувший четверг, 19 декабря, на электронную почту дошкольных учреждений поступили письма о том, что здания заминированы. Отработка информации началась незамедлительно. Детей одевали и выводили из зданий.

«У заведующих четкая инструкция: сообщают в полицию, эвакуируют детей. Каждый сигнал отрабатывается», – отметили в администрации Владивостока. По данным мэрии, на 13.25 все детсады во Владивостоке были проверены, взрывных устройств не обнаружено.

Также в Хабаровске после сообщений о заминировании было эвакуировано более 10 тысяч детей и 2 тысяч сотрудников из почти 50 детских дошкольных учреждений, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе муниципалитета.

Детей вывозили на автобусах и размещали в ближайших соцучреждениях. Также эвакуация воспитанников детских садов и учащихся школ прошла в Благовещенске, в Комсомольске-на-Амуре и в Еврейской автономной области. Причем в Биробиджане во время эвакуации воспитателю детсада стало плохо. 73-летнюю женщину спасти не удалось.

Напомним, что в ночь на понедельник, 9 декабря, во Владивостоке сообщения по электронной почте о якобы заложенных в школах взрывных устройствах получили шесть школ в разных районах города. При обследовании учреждений взрывных устройств не обнаружили. Действия неизвестных телефонных хулиганов подпадают под статью о терроризме.

Автор: Отдел новостей «В»