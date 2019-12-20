На улицах – нашествие Дедов Морозов и елка с рыбами Предприятия и организации Владивостока помогают мэрии создавать праздничную атмосферу в городе. Витрины и фасады зданий украшают блестящими шарами, снежинками, светящимися надписями и гирляндами. Кроме того, многие компании устанавливают еще и новогодние ели, отметили в пресс-службе муниципалитета.

«В этом году администрация города обратилась к предприятиям с предложением установить на прилегающих территориях новогодние ели. И очень приятно, что многие организации поддержали эту идею», – подчеркнули специалисты мэрии.

Так, сегодня на улице Пушкинской можно увидеть елку, украшенную рыболовными сетями и морскими обитателями. Ее установила Русская рыбопромышленная компания.

Предновогоднее настроение создали и в чайхане «Хлопок» в Первореченском районе. Помимо зеленых красавиц здесь расположилась целая новогодняя композиция.

А рядом с «Клиникой на Комарова» высадился целый «десант» Дедов Морозов.

По мнению предпринимателей, праздничное украшение фасадов и витрин – это не только маркетинговый ход и дополнительный способ привлечь внимание клиентов, но и знак уважения к своему городу и всем его жителям, а также возможность внести свой вклад в создание новогодней атмосферы.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»