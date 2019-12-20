Город украсил фонтан. Светодиодный Тысячи разноцветных огней зажигаются во Владивостоке с наступлением темноты. Праздничная иллюминация украсила новогодний городок на центральной площади, набережную Спортивной гавани и улицу Адмирала Фокина.

Как уверили в пресс-службе мэрии, совсем скоро завершится монтаж новогоднего городка, но уже сейчас центральная площадь Владивостока радует посетителей красочными арт-объектами. В вечернее время яркими огнями переливаются установленные здесь арфа и саксофон, снеговик, кораблик, а также главная новогодняя елка.

К зимнему празднику преобразилась и набережная Спортивной гавани Владивостока. Здесь уже нарядили елку, а на месте закрытого на зиму фонтана установили фонтан светодиодный.

На улице Адмирала Фокина появился тоннель в виде цифр «2020». Новогоднего настроения добавляют светодиодные елочки, звезды, снежинки и другая иллюминация, которую смонтировали на фонарях вдоль улиц краевой столицы.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»