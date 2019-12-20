В городе оружейников у «Спартака» сбился снайперский прицел После великолепной серии из девяти побед подряд владивостокский «Спартак-Приморье» оступился на выезде в чемпионате России по баскетболу в суперлиге.

До приезда в Ижевск приморцы проиграли лишь один баскетбольный поединок. Они были единоличными лидерами в первенстве и терять марку не собирались. Кстати, в отчетном матче спартаковцы на площадку вновь вышли в своей привычной красно-белой форме, в последних домашних встречах наши ребята играли во всем белом.

Удмуртские спортсмены также находятся в лидирующей группе, занимая пятое место в турнирной таблице суперлиги. Они накануне вернулись с неудачного выезда в Сибирь, победа им была нужна, чтобы продолжить борьбу за место в плей-офф. Интриги добавлял и тот факт, что нынешний наставник клуба «Купол-Родники» Милош Павичевич долгое время тренировал дальневосточников и знал все их сильные и слабые стороны.

Матч вечером 18 декабря в городе оружейников начался без раскачки и проходил в упорной борьбе. В первой четверти обе команды шли очко в очко, поочередно забивая друг другу и максимально надежно действуя в обороне, стараясь подбирать все мячи под щитом. Эта 10-минутка завершилась со счетом 22:23.

Во второй партии результативность упала. Соперникам перестали удаваться дальние броски. Зато перехватов чужих передач и подборов мячей под собственными щитами стало больше. К большому перерыву на табло светились цифры 37:40.

В третьей четверти «Спартак» играл результативно, дисциплинированно и совершил всего четыре потери мяча в своих атаках. Наши земляки хорошо попадали с разных дистанций, имели больше атак и бросков по кольцу противника, лишь изредка позволяя сопернику сокращать дистанцию. Зато «Родники» стали попадать в корзину издалека, это было первым тревожным звоночком. В итоге перед последним перерывом разница в счете увеличилась в пользу гостей – 49:57.

Казалось, что в заключительной 10-минутке приморцы, имея преимущество в восемь очков, дожмут соперника. Однако с площадки из-за перебора фолов стали уходить лидеры «красно-белых», а выходящие им на замену игроки запаса уже не отличались точностью попаданий. Зато хозяева всего за несколько минут перевернули ход игры в свою сторону. За половину этой четверти они набрали 19 очков и вышли вперед – 68:64. Это был полный провал нашей обороны, не помог и тайм-аут по просьбе приморского наставника Максима Учайкина.

Оставшийся игровой отрезок был полон драматизма. За минуту до конца матча наш защитник Квамейн Митчелл попал с дальней дистанции, тем самым дал «Спартаку» шанс перевести матч в овертайм. В ответной атаке хозяева забросили 13-й «трехочковый». Следом «Родники» нарушили правила, и приморский форвард Максим Шелекето забросил три штрафных броска из трех, вновь сократив отставание до двух очков. В последней атаке ижевцам не удался дальний бросок. Мяч подобрал неутомимый американский легионер «Спартака» Квамейн Митчелл всего за 3 секунды до сирены, он успел бросить, но …мимо.

В итоге дальневосточники проиграли клубу «Купол-Родники» с разницей в один бросок – 77:75. При этом наши земляки сохранили за собой первое место в суперлиге. У нас 24 очка после 13 игр. У «Самары» 22 очка, но она провела на одну встречу меньше. Также 22 очка набрал «Восток-65», однако сахалинская команда сыграла 13 матчей.

– Процент реализации бросков определил победителя в сегодняшнем матче, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Мы знали, что у соперника много хороших снайперов и готовились играть с ними агрессивно. Но они хорошо обменивались передачами и наказывали нас за малейшую ошибку. К сожалению, наши ребята на площадке организовали всего 14 атакующих передач за весь матч. Из-за этого в нападении приморцев был дисбаланс. Плюс, почувствовав уверенность в нападении, «Купол-Родники» стали играть агрессивней в защите. Ижевцы заставляли нас совершать неподготовленные броски и броски из тяжелых игровых ситуаций. Поэтому сбился снайперский прицел. «Спартаку» нет времени посыпать голову пеплом, мы продолжим борьбу за чемпионский титул…

Гостевая серия «Спартака-Приморье» продолжится в Москве. Завтра, 21 декабря, наша команда сыграет с ЦСКА-2. Армейцы уже потеряли все шансы на попадание в плей-офф. Тем не менее у приморцев не будет легкой игры. Сейчас спартаковцы уже перебрались в столицу и настраиваются только на победу.

Фото со страницы ВКонтакте БК «Купол-Родники»

Автор: Николай КУТЕНКИХ