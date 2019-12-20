Минтранс РФ проверит приморские дороги Ведомство оценит качество ремонта по нацпроекту «БКАД» будущей весной

Предварительные итоги реализации в 2019 году нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подведены в Министерстве транспорта Российской Федерации.

Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Участники заседания обсудили завершение первого дорожно-строительного сезона и планы на 2020 год.

Акимов подчеркнул, что цели, поставленные нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год, практически достигнуты. «В течение года нам удалось мобилизоваться и решить задачу физического исполнения работ», – отметил вице-премьер.

По его словам, качество проделанной работы будет дополнительно проверено весной 2020 года после периода зимней эксплуатации и свойственных для основной территории России множественных переходов через нулевую температуру в течение суток. Вице-премьер добавил, что помимо инструментального профессионального контроля качества появится и широкий канал общественного контроля.

«Мы завершили работу над мобильным приложением «Госуслуги.Дороги», – сказал он. – Думаю, в том числе благодаря этому каналу обратной связи мы получим отклики, как сохранились дороги, отремонтированные в 2019 году, и как стартуют работы в 2020 году».

Кроме того, Максим Акимов отметил, что в большинстве регионов уже идет подготовка к дорожно-строительному сезону 2020 года. По его данным, законтрактовано порядка 1,5 тысячи объектов, что составляет более 46 процентов от общего предполагаемого объема работ на следующий год. Тем не менее, как отметил Максим Акимов, планирование мероприятий по нацпроекту пока вызывает беспокойство, так как некоторые субъекты до сих пор не определились с перечнем объектов ремонта.

«До конца декабря необходимо завершить формирование планов и ввести соответствующие объекты в систему «Эталон». В январе – провести торги и заключить контракты по объектам 2020 года. Итоги этой работы подведем в начале февраля», – резюмировал Максим Акимов.

Как сообщил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, объем финансирования мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть», входящего в нацпроект «БКАД», в 2019 году составил более 111 млрд рублей. Общий объем кассового исполнения можно назвать благополучным – 104 млрд рублей, или 94 процента. «Кроме этого, субъектам Российской Федерации было предоставлено в 2019 году более 15 млрд рублей на капиталоемкие мероприятия, в том числе на приведение в порядок аварийных мостовых сооружений», – добавил Алафинов.

При этом, как стало известно РИА «Новости», замглавы Минтранса РФ указал, что вместе с общим высоким показателем исполнения в трех регионах кассовое исполнение составляет менее 70 процентов. «Приморский край – 49,2 процента, практически по 70 процентов у Чувашской Республики и Республики Башкортостан», – заявил он.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»