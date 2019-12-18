Именем Владимира Арсеньева Подведены итоги первого сезона общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева по трем номинациям.

Жюри премии, в которое входят Вадим Левенталь, Ольга Погодина-Кузьмина, Лев Данилкин, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Анастасия Орлова, Юрий Нечипоренко, Андрей Рудалев, Александр Колесов (директор издательства «Рубеж») и Виктор Шалай (директор музея-заповедника «Владивостокская крепость»), выбрало победителей. Приморских авторов среди них, увы, нет.



В номинации «Длинная проза» победил Андрей Геласимов с книгой «Роза Ветров». В номинации «Короткая проза» – Анатолий Слепцов и его книга «Честные люди. Быков мыс». В номинации «Проза для детей» – Анастасия Строкина, автор книги «Кит плывет на север». Каждый победитель получит по 500 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»