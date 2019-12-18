Наши предки рисовали то, чего не может быть Археологи нашли на индонезийском острове Сулавеси пещеру с древнейшими наскальными рисунками, на которых можно увидеть охотящихся зверолюдей. Их возраст – 44 тыс. лет, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature.

«Эти изображения – пока древнейший пример того, что наши предки могли представлять себе то, чего не существует в природе. Зверолюди присутствуют в мифологии и фольклоре всех народов мира, и обычно их связывают с божествами, предками и духами. Древние индонезийцы выразили эту связь в своей картине задолго до того, как этим начали заниматься первые жители Европы, где, как раньше мы считали, зародились современные религии», – прокомментировал находку один из авторов работы профессор Университета Гриффита (Австралия) Адам Брумм.

Автор: Отдел новостей «В»