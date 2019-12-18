Три дня до, три дня после: не пропустите подсказок Зимнее солнцестояние – важное астрологическое событие, наполненное мощной силой и энергетическими свойствами.

Как говорят астрологи сайта dailyhoro.ru., в этот день можно загадывать самые сокровенные желания. Потому как есть высокая вероятность, что все загаданное сбудется.

Зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря. Это время обновления природы и жизни: ночи становятся короче, а Солнце начинает светить ярче. Наши предки верили, что именно в этот день соединяются энергии всех четырех стихий – огня, земли, воды и воздуха, атмосфера буквально наполняется магической силой и есть возможность что-то изменить в своей жизни. Конечно же, к лучшему.

Энергия солнцестояния начнет действовать за несколько дней до 22 декабря и продлится еще около 3-4 дней после. В это время стоит обращать внимание на все события, которые будут происходить вокруг, на мысли и предчувствия, пусть даже невероятные. Но начать нужно с себя: подумать, проанализировать, чтобы понять, какие сферы жизни заслуживают особого внимания.

Не стоит забывать, что солнцеворот – довольно критический и опасный момент, предупреждают астрологи. Любое обновление – это в первую очередь избавление от старого, и только потом уже появление нового. Но большинству из нас не так уж просто расстаться с чем-то привычным: кто-то боится все потерять, а кто-то не видит других перспектив. Но в момент зимнего солнцестояния многое может быть решено за нас. Поэтому лучше заранее подготовиться к этому дню и приложить максимум усилий, чтобы повлиять на события своей жизни, направив их в нужное русло. Не упустите свой шанс.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»