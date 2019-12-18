2020 год: что карма готовит каждому из нас Действуя как космическая система правосудия, карма на своих весах взвешивает все, что мы делаем хорошего и плохого

В преддверии Нового года мы свято верим, что вот эти-то 12 месяцев обязательно будут лучше своих предшественников или хотя бы не хуже. Строим планы, ставим перед собой задачи. Но, как предупреждают эксперты-эзотерики портала cluber.com.ua, многое будет зависеть от нашей кармы, которая способна как продвинуть нас вперед, так и разрушить все, ради чего тратим свои силы.

Так какие именно сюрпризы готовит карма для каждого знака зодиака? Кому придется платить за свои негативные поступки и слова, а кому приготовлена награда за пусть и небольшие, но добрые дела?

Конечно, вряд ли мы все помним, кого нечаянно обидели, кому помогли или просто уступили в транспорте место. Но, по утверждению эзотериков, все это и складывается в именную коробочку, называемую кармой. Для каждого правила существуют исключения, но это предсказание, по заверению экспертов cluber.com.ua, даст нам представление о том, чего стоит ожидать…

Овен. Вы будете приятно удивлены, обнаружив, что карма в следующем году работает в вашу пользу. В начале года обнаружите, что существуете в состоянии спокойствия, которое и станет основой для всего будущего года. Это будет для вас прекрасным временем для самоанализа и личностного роста, так как вы не будете чувствовать себя отягощенными жизненным хаосом. Воспользуйтесь этой возможностью сделать лучше себя и свою жизнь.

Телец. Нельзя сказать, что первая половина 2020-го принесет вам много хорошего, поскольку вы начнете его с некоторыми проблемами в отношениях с партнером. Это станет для вас настоящим вызовом, с которым справиться будет совсем нелегко. Таким способом карма побуждает вас разобраться со всеми своими нерешенными проблемами. Однако если вы, потратив силы и время, развяжете этот узел, то тогда можете вполне рассчитывать, что во второй половине года мир и равновесие снова вернутся в вашу жизнь.

Близнецы. Вы привыкли гнать по дороге жизни со скоростью 100 километров в час. Но в следующем году карма собирается вам преподнести важные уроки. Внезапно ваша жизнь перевернется и разобьется на множество осколков. Поначалу все эти обстоятельства заставят вас почувствовать себя подавленным, но не позволяйте этому чувству разрушить себя. Совершая один маленький шаг за другим, вы сможете постепенно в течение года снова собрать себя.

Рак. Отличная новость! Все усилия, которые вы вкладываете в окружающих людей, проявляя о них заботу, окупятся в 2020 году. Это будет невероятно оптимистичный и удачный период жизни, так как карма будет полностью работать в вашу пользу. Но все равно постарайтесь сильно не расслабляться. Если вы начнете воспринимать все удачно складывающиеся обстоятельства как нечто само собой разумеющееся, карма быстро поменяет отношение к вам с плюса на минус.

Лев. В последнее время вы приняли несколько сомнительных решений, поэтому пришло время вернуться на правильный путь. В начале нового года карма заставит пережить несколько событий, которые позволят вам осознать, насколько неустроенной является жизнь. Это станет для вас мягким напоминанием о том, что нужно следить за энергией, которую вы отдаете миру. Вам не стоит сильно переживать по поводу неудач, с которыми вы столкнетесь, поэтому старайтесь держать голову высоко и сохранять оптимистический взгляд на жизнь, и вы увидите, как она буквально на глазах преобразится в лучшую сторону.

Дева. В начале будущего года вам придется не раз испытывать довольно серьезное беспокойство по самым различным поводам, так как в планах у кармы заставить вас выйти из зоны комфорта. Но держите голову выше – все эти события станут не только наказанием, но и наградой, даже если у вас по этому поводу будет другое мнение. Почему? Да потому, что в 2020-м у вас есть шанс получить все, о чем вы мечтали, но только если вы не испугаетесь пойти ради этого на риск.

Весы. В течение года вы можете столкнуться с некоторыми трудностями и препятствиями, но в целом в 2020-м вас ожидает достаточно благоприятный прогноз, который позволит почувствовать определенную жизненную стабильность. Достижение стабильности и баланса является вашей конечной целью, поэтому вы будете счастливы, хотя окружающие люди будут смотреть на вашу радость со скептицизмом. Но не позволяйте их злословию омрачить ваш праздник.

Скорпион. Вероятно, вас не удивит, что у кармы для вас в будущем году припасено несколько уроков. В конце концов, вы не совсем тот, кто играет по правилам в жизни, не так ли? Да, вы будете сталкиваться с некоторыми проблемами и сложностями, поэтому самое важное, что вы должны сделать в 2020-м, – это сосредоточиться на поддержании ваших отношений с близкими людьми. Они помогут вам пробиться на другую, светлую сторону жизни, и ваши связи с ними благодаря этому станут еще сильнее.

Стрелец. Нет никаких сомнений в том, что 2019 год был для вас достаточно сложным и напряженным, поэтому прогноз на наступающий год должен вас порадовать. 2020-й станет для вас периодом спокойствия, в течение которого вы будете наблюдать за тем, как ваши труды дают плоды. После каждого успешно завершенного дела вам нужно ставить перед собой новые задачи, но это должны быть реальные цели, чтобы не пришлось слишком быстро сдаваться и разочаровываться в начатом предприятии.

Козерог. 2020-й год даст такой нужный для вас толчок, который позволит обрести уверенность в себе, а она, в свою очередь, окажет невероятно положительное влияние на ваши отношения. Если вы сейчас находитесь в длительных отношениях, значит, пришло время перейти на следующий уровень. Между тем, если вы начинаете этот год в статусе одиночки, продолжайте держать свое сердце открытым, и тогда у вас появится реальная возможность закончить его в приятном для себя союзе.

Водолей. Подчиняясь своей импульсивной природе, вы часто попадаете в неприятности, поэтому карма решила преподать несколько важных уроков. В следующем году вам не раз придется испытывать дискомфорт и беспокойство, что может даже причинить немного боли. Но знайте: все, что с вами случится, все будет к лучшему. Как только вы научитесь держать свои импульсы под контролем, то заметите, что стало гораздо легче достигать целей, которые вы ставите перед собой.

Рыбы. Карма подарит вам удивительные возможности, только держите свое сердце и ум открытыми. К примеру, вам могут предложить новую, более перспективную работу или у вас начнется карьерный рост на нынешнем месте, у вас могут начаться новые отношения, вы можете открыть собственный бизнес и прочее. Если вы чувствуете вдохновение начать год с кардинальных жизненных преобразований, не сдерживайте себя! Просто сделайте это.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Александра КАЛИНИНА