Гарик Харламов придумал себе новую судьбу На телеканале ТНТ готовят к эфиру необычный проект – фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» (16+). Для тех, кто не в курсе, поясним: Эдуард Суровый – это фактически альтер-эго Гарика Харламова. В образе этого странного персонажа артист иногда выступает в шоу «Comedy club».

В основу сюжета фильма и легла история этого выдуманного героя и его жизни. Авторы преподносят эту историю как реальную и называют фактически документальным фильмом. Но все же не следует забывать, что ко многим вещам надо относиться с юмором. Откроем небольшую тайну: в картине появится и супруга Гарика Харламова Кристина Асмус.

– Я не хотел, чтобы история об Эдуарде Суровом была линейным фильмом для проката, я мечтал о другом, необычном жанре, – признался Гарик Харламов. – Эдуард Суровый – аутентичный, он не от мира сего, это человек, у которого мозги работают иначе. Поэтому и представить его хотелось по-особенному. Хочется верить, что зрителю это понравится. Я не имел чести продюсировать что-либо уже очень давно, и вот появилась возможность от начала и до конца сделать свой продукт, поучаствовать в воплощении на экране многогранного образа барда Эдуарда Сурового.

Фото пресс-службы ТНТ

Автор: ИА «Столица»