Просто у кого-то – паралич совести… В Интернете появилась информация, что Анастасию Заворотнюк парализовало. Напомним: в конце лета стала известно о тяжелом заболевании актрисы. С того момента с завидной периодичностью появляются «сенсационные» новости, которые далеко не всегда соответствуют действительности.

Родные и близкие актрисы даже вынуждены были создать специальный аккаунт в одной из социальных сетей, чтобы опровергать фейковые «новости». Вот и «информация» о том, что Анастасию парализовало, как оказалось, не соответствует действительности. Актриса сейчас проходит реабилитацию и лечение в одной из частных столичных клиник.

«Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев, потому что при всем уважении к интересующимся считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни, – говорится в официальном обращении. – Созданный нами блог – лишь реакция на выпады в Интернете, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю».

Фото Вадима ТАРАКАНОВА

Автор: ИА «Столица»