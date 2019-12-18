Таланты Тины Канделаки родились у мамы на кухне Тину Канделаки все знают как успешную телеведущую и продюсера. Как оказалось, способности к этому у нее проявились еще в детстве и благодаря, как ни странно, кулинарии.

– Любовь к готовке – это заслуга моей мамы, которая с моих малых лет заразила меня своим волшебством, – рассказала нам Канделаки. – С детства я знала: если мама суетится на кухне, значит, там точно есть чем поживиться. Поскольку каждое застолье было увенчано мамиными десертами, я с радостью вызывалась принимать участие в этом процессе: выносить блюда, вести праздники и делать всю организационную работу. Так что корни моих продюсерских талантов лежат именно там, где создавались мамины кулинарные шедевры.

Фото Вадима ТАРАКАНОВА

Автор: ИА «Столица»