Тайный внук Таисии Повалий Таисия Повалий призналась, что стала бабушкой.

– У нас с Игорем родился внук! – сказала певица. – Это какие-то непередаваемые чувства! Конечно, я уже его видела и стараюсь проводить как можно больше времени с ним и помогать молодым родителям, что делают практически все бабушки.

О радостном пополнении в семействе артистка рассказала не сразу. Оказалось, что такова была личная просьба сына певицы Дениса, – они с супругой решили таким способом избежать нездорового ажиотажа вокруг столь важного для семьи события. Имени малыша звездная бабушка пока не раскрывает.

Фото Вадима ТАРАКАНОВА

Автор: ИА «Столица»