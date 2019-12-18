Владимиру Епифанцеву «подкинули» ребенка «Киностудия КИТ» начала съемки четырехсерийной военной драмы «Алеша» по повести белорусского писателя Ивана Пташникова «Найдорф».

История разворачивается в Белоруссии в 1944 году во время одной из самых крупномасштабных операций Великой Отечественной войны «Багратион». В центре истории оставшийся без родных мальчик Алеша и пулеметчик Ефрем Жаворонок, которому выпало о нем заботиться. Пулеметчика сыграл Владимир Епифанцев, а роль Алеши досталась Максиму Сапрыкину, который, несмотря на юный возраст, снялся более чем в 50 картинах, среди которых – «Ланцет», «Золотая орда», «Доктор Рихтер».

Режиссером картины стал Юрий Попович, снявший в 2015 году пронзительный фильм «Про Петра и Павла», в котором война показана глазами детей. Съемки проходят на территории Белоруссии.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»