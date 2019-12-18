Алдонин не оставляет дочь Началовой без присмотра Футболист Евгений Алдонин появился на одном из праздничных новогодних мероприятий вместе со своей супругой Ольгой, c сыном – трехлетним Артемом и старшей дочерью – 13-летней Верой от брака с Юлией Началовой. Самая младшая – Анжелика, которая родилась меньше месяца назад, осталась дома с бабушкой.

Евгений старается как можно больше проводить времени со старшей дочерью. Вместе с Ольгой они поддерживают Веру в такой непростой период и сопровождают ее на различные мероприятия, будь то отчетный концерт в школе или новогодняя елка.

Напомним, что Юлии Началовой не стало чуть больше полугода назад. Заботы о Вере разделили между собой родители Началовой и отец девочки Евгений Алдонин.

Фото Anton BISTROV

Автор: ИА «Столица»