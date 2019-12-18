Евгений Миронов устроил диалог поколений Первый канал представляет документальный фильм «Избранники» (12+). В его основе – диалог молодого и старшего поколения артистов о жизни, профессии, славе, любви и многом другом.

В проекте приняли участие великие актеры, которые перешагнули отметку в 80 лет, – Валентин Гафт, Олег Басилашвили, Юрий Соломин, а также молодые актеры, которые только недавно заявили о себе, но успели приобрести тысячи поклонников, – Павел Табаков, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и Филипп Авдеев.

Продюсером уникального фильма стал Евгений Миронов. Он появится на экране, чтобы представить участников, назовет их возраст, приведет важнейшие факты из биографии каждого.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»