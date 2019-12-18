«В холодильник Дедушке!» Михаил Башкатов придумал весьма оригинальный «почтовый ящик Деда Мороза»: его дети кладут письма… в морозилку.

– У меня трое сыновей, и мы придумали с женой, как отправить Деду Морозу письмо, – рассказал нам Михаил Башкатов. – Мы рассказали детям, что письма можно класть в морозилку, а Деду Морозу их прямо оттуда доставят гномики. Но это предновогодняя традиция. А на Новый год мы любим запускать фейерверки. Ну и обязательно наряжаем елку.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»