«В холодильник Дедушке!»
Михаил Башкатов придумал весьма оригинальный «почтовый ящик Деда Мороза»: его дети кладут письма… в морозилку.
– У меня трое сыновей, и мы придумали с женой, как отправить Деду Морозу письмо, – рассказал нам Михаил Башкатов. – Мы рассказали детям, что письма можно класть в морозилку, а Деду Морозу их прямо оттуда доставят гномики. Но это предновогодняя традиция. А на Новый год мы любим запускать фейерверки. Ну и обязательно наряжаем елку.
Фото ИА «Столица»
Автор: ИА «Столица»