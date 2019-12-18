Найдено лекарство от рака? Эффективно лечить меланому (рак кожи), глиобластому (рак мозга) и карциному легкого способен препарат на основе вещества, известного как «Акс-236». Недавно это вещество синтезировали сотрудники Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщает «Российская газета».

В течение восьми лет ученые из СКФУ работали над противораковым препаратом и смогли получить несколько активных веществ, которые не просто убивают раковые клетки, а восстанавливают переродившиеся клетки. К работе также привлекли сотрудников Техасского университета (США) и Федерального университета Санта-Катарина (Бразилия).

Итогом работы стало соединение «Акс-236». Его уже протестировали на клетках и грызунах. Оказалось, что вещество отличается низким уровнем токсичности. И его производство нельзя считать дорогостоящим. По эффективности оно вполне сравнимо с цисплатином.

О точном механизме работы соединения «Акс-236» пока не сообщается, но известно, что оно вызывает дифференциацию клеток. Они снова становятся неопасными. Это также снимает вопрос их выведения из организма.

Автор: Отдел новостей «В»