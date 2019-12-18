Нечищеные зубы до инфаркта доведут

Люди, которые регулярно чистят зубы, имеют значительно меньше шансов заработать сердечно-сосудистые заболевания, чем те, кто не соблюдает гигиену полости рта. Эту связь достоверно установили южнокорейские исследователи.

18 дек. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4626 (6331) от 18 дек. 2019

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на авторитетное кардиологическое издание European Journal of Preventive Cardiology, недостаточно тщательный уход за ротовой полостью и наличие бактерий являются причиной хронического воспаления соединительной ткани и десен. Но это не единственный вред, который приносит плохая гигиена рта. Оказалось, что постоянно попадающие в кровоток бактерии могут поддерживать внутреннее воспаление в организме и значительно увеличивают кардиоваскулярные риски.

В начале наблюдения ни сердечной недостаточности, ни мерцательной аритмии у испытуемых, которых обследовали корейские ученые-медики, не было. Но с течением времени аритмия развилась у 3 % пациентов, а сердечная недостаточность – у 4,9 %.

При этом те участники эксперимента, кто чистил зубы три раза в день и чаще, имели более позитивные показатели. Мерцательная аритмия отмечалась у них на 10 % меньше, а сердечная недостаточность – на 12 %.

Ученым удалось доказать, что эти результаты не зависели от таких факторов, как занятия спортом, потребление алкоголя, сопутствующих заболеваний и многих других.

На уменьшение количества сердечных заболеваний, по мнению исследователей, оказала влияние именно тщательная гигиена ротовой полости.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»