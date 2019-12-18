Нечищеные зубы до инфаркта доведут Люди, которые регулярно чистят зубы, имеют значительно меньше шансов заработать сердечно-сосудистые заболевания, чем те, кто не соблюдает гигиену полости рта. Эту связь достоверно установили южнокорейские исследователи.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на авторитетное кардиологическое издание European Journal of Preventive Cardiology, недостаточно тщательный уход за ротовой полостью и наличие бактерий являются причиной хронического воспаления соединительной ткани и десен. Но это не единственный вред, который приносит плохая гигиена рта. Оказалось, что постоянно попадающие в кровоток бактерии могут поддерживать внутреннее воспаление в организме и значительно увеличивают кардиоваскулярные риски.

В начале наблюдения ни сердечной недостаточности, ни мерцательной аритмии у испытуемых, которых обследовали корейские ученые-медики, не было. Но с течением времени аритмия развилась у 3 % пациентов, а сердечная недостаточность – у 4,9 %.

При этом те участники эксперимента, кто чистил зубы три раза в день и чаще, имели более позитивные показатели. Мерцательная аритмия отмечалась у них на 10 % меньше, а сердечная недостаточность – на 12 %.

Ученым удалось доказать, что эти результаты не зависели от таких факторов, как занятия спортом, потребление алкоголя, сопутствующих заболеваний и многих других.

На уменьшение количества сердечных заболеваний, по мнению исследователей, оказала влияние именно тщательная гигиена ротовой полости.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»