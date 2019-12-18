Картошка и томатный сок: неожиданные советы для похудения Употребление продуктов с высоким содержанием калия напрямую связано со значительным снижением веса, установили исследователи из Тель-Авивского университета и клиники имени Ихилова, пишет «Российская газета».

В рамках эксперимента несколько десятков добровольцев увеличили на 25 % количество богатой этим микроэлементом пищи в рационе и смогли сбросить лишний вес. Гораздо более скромные результаты были у тех участников эксперимента, которые увеличили содержание продуктов с калием в рационе всего на 3 %.

Всего в рамках многолетнего исследования израильские специалисты наблюдали за 68 добровольцами, средний возраст которых составил 51 год.

– Это первое исследование, которое показывает прямую связь между потреблением калия и потерей веса, – пояснили специалисты, отметив, что планируют продолжить работу в этом направлении.

Было отмечено, что первые результаты исследования ученых из Израиля совпадают с выводами коллег из Японии и Кореи, которые ранее представили отчеты на тему связи высокого потребления калия с более низкой распространенностью ожирения.

В список продуктов с высоким содержанием калия, согласно данным Управления диетических добавок (СОД) и диетических рекомендаций для американцев на 2005–2020 годы, попали печеный картофель в кожуре, курага, листовая зелень (в том числе вареный шпинат), чечевица, чернослив, томатный сок и пюре, фасоль, йогурт и другие. Также калия немало в птице, морепродуктах, особенно в тунце, лососе и моллюсках.

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Автор: Отдел новостей «В»