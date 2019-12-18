Пейте на здоровье: в Приморье создали эликсир из сорняка Хорошая предновогодняя новость: приморские ученые разработали богатый витаминами и минералами напиток, который действует как многофункциональное лекарство с антипохмельным эффектом!

Как уточняет портал VladMedicina.ru, микстура, созданная сотрудниками Школы биомедицины ДВФУ, избавляет не только от похмелья, но и от лишних килограммов (что немаловажно после затяжных праздничных застолий), а также помогает восстановить силы организма после занятий спортом или болезни. В ее состав входят морская трава зостера, молочная сыворотка и фруктовый сок.

Еще одно важное свойство чудодейственного напитка – способность выводить из организма тяжелые металлы, радионуклиды и т.д. Как поясняют в пресс-службе вуза, очиститься помогает зостерин. Этот морской пектин – прекрасный натуральный адсорбент. А учитывая, что трава зостера (ее еще называют взморником), из которой получают этот компонент, в сущности, обычный сорняк, проблем с сырьем для изготовления эликсира точно не возникнет.

Не менее доступен и другой ингредиент напитка – молочная сыворотка. Это очень ценный продукт, богатый биологически полноценными белками и минералами, которые легко усваиваются человеческим организмом. В ее состав входят магний, кальций, фосфор, калий. Присутствуют также регулирующий белковый и жировой баланс биотин, важнейший строительный материал для мозга холин и никотиновая кислота. А благодаря высокому содержанию витаминов группы В напитки на основе молочной сыворотки помогают укрепить весь организм в целом.

При этом получить сыворотку очень просто: это жидкость, которая естественным образом остается после свертывания и процеживания молока. То есть дефицита и этой составляющей антипохмельной и оздоравливающей микстуры возникнуть не должно.

Выпускать эликсир планируют в трех вариантах: со вкусом абрикоса, персика или ананаса.

Предполагается, что стоимость напитка при его массовом производстве будет невысока. Продукт имеет достаточно продолжительный срок годности: разлитый в герметичную асептическую упаковку, напиток сохранит свои полезные свойства более месяца. Дома он может храниться в обычном холодильнике.

Это не первый полезный продукт, разработанный приморскими учеными за последнее время. В 2019 году они создали оздоравливающий напиток из медузы и цитрусов, а осенью 2018-го представили обогащенный йодом хлеб с морским гребешком.

Фото с сайта inaturalist.org

Автор: Отдел новостей «В»