Виноград подружил садоводов Группа виноградарей из Приморья в минувшие выходные побывала в Хабаровске, где провела занятие в клубе «Амурская лоза». Гостей здесь ждали с нетерпением, и встреча прошла при большом количестве участников и искренней заинтересованности с обеих сторон.

Хотя, по большому счету, руководителя клуба садоводов и виноградарей Дальнего Востока Дмитрия Бондрова, главу плодово-ягодного питомника Сергея Макаревича, кандидата сельскохозяйственных наук Павла Чебукина, опытного виноградаря и замечательного лектора Сергея Козлова гостями там можно было назвать лишь с натяжкой. Каждый год они бывают в Хабаровске в ходе летних экспедиций и объехали уже практически все виноградники соседей и обобщили их опыт по сортоиспытанию, применению той или иной агротехники, способам укрытия лозы на зиму. Зимой часто проводятся совместные занятия во Владивостоке или в Хабаровске, в течение года бывают дружные поездки в китайские питомники и виноградники, где тоже есть чему поучиться, а летом и осенью хабаровчане приезжают на мастер-классы и дни открытых дверей в питомник ЛПХ Макаревич, где прямо в винограднике организуются практические занятия по выращиванию непростой садовой культуры.

– Как и планировалось изначально, когда мы несколько лет назад вместе создавали клуб садоводов и виноградарей Дальнего Востока, работу ведем с учетом интересов друг друга и особенностей климата, который в Приморье и Хабаровском крае все-таки несколько различается, – поделился мнением председатель клуба «Амурская лоза» Александр Мамаев. – Большое спасибо приморским коллегам за интересные, насыщенные полезными обобщениями, советами и подсказками лекции, которые они провели для членов нашего клуба и всех, кто пришел в этот день на занятие. Все это способствует развитию на Дальнем Востоке виноградарства, которое сейчас явно находится на подъеме.

Автор: Надежда БРАЖИНА