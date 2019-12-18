Пока не зацвела природа Зеленый форум пройдет в студеную зимнюю пору

Сможем ли мы осуществить свою мечту о красивом саде, благоустроенной усадьбе, богатых урожаях овощей и фруктов? Это зависит не только от наших знаний и стараний, но и от уровня развития рынка, от того, будет ли у нас возможность купить качественные саженцы и семена, хороший укрывной материал, современные, облегчающие работу инструменты и т.д.

Вместе с развитием новой, так называемой зеленой отрасли в последние годы заметно выросла роль созданной в 2008 году Ассоциации производителей посадочного материала (АППМ). Наглядное представление об этом обычно дает общая конференция организации, на которой обсуждаются насущные проблемы профессионального сообщества. Кроме того, одновременно организуется профильная выставка – хорошая возможность продемонстрировать свои достижения, рассказать о новинках, найти партнеров и, возможно, заключить контракты.

На этот раз мероприятие с главной темой для обсуждения «Питомниководство: особенности развития отрасли» намечено на 3–5 февраля.

Но не надо думать, что питомники, объединившись для защиты своих интересов, единым фронтом выступают против нас с вами – потребителей. Как раз наоборот. Памятно, к примеру, выступление ученого и практика Михаила Качалкина (одно время он был председателем правления АППМ) о том, как дурят нашего садовода. Михаил Витальевич привел примеры откровенных афер интернет-компаний, предлагающих купить не существующие в природе колонновидные груши, черешни, абрикосы (есть только колонновидные яблони), гибриды малины и земляники, розы небывалой красоты. И ведь по сей день находится немало простаков, попадающихся на их удочку. А попробуйте-ка попасть в питомники, производящие чудо-растения. В лучшем случае обнаружите офисное помещение. И закрытую дверь!

Немало вопросов возникает к производителям торфяных субстратов, которые приобретают дачники и садоводы в довольно больших количествах. Семена сорных растений, проросшие сорняки, плесень, грибы – все это зачастую можно обнаружить в субстратах уже изначально, а по мере хранения качество их еще больше ухудшается. Подобных проблем ассоциация поднимает немало и старается добиться изменения ситуации.

Хорошим подспорьем не только для специалистов, питомниководов, работников садовых центров, но и для частников являются разработанные ассоциацией стандарты на посадочный материал, собранные воедино, и опубликованные данные по зимостойкости декоративных растений, издаваемые ежегодно каталоги «Питомники России», позволяющие сориентироваться, что конкретно они производят и где их в случае чего можно найти.

Большой популярностью пользуются хорошо иллюстрированные, насыщенные информацией справочники по древесным декоративным растениям и многолетним цветочным культурам. При вольном изложении материала на просторах Интернета, когда тут и там постоянно спотыкаешься об ошибки, обязательно нужно иметь под рукой справочные издания, которым можно верить. Во всяком случае, тем, кто претендует на грамотное ведение дел как в бизнесе, так и у себя на участке.

Растет количество наших питомников, садовых центров, других представителей зеленой отрасли, которые заявили о себе на большом профессиональном форуме, каким является конференция Ассоциации производителей посадочного материала. Ожидается, что и на этот раз в ее работе приморцы примут активное участие.

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Автор: Надежда БРАЖИНА