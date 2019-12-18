Калина красная, калина вызрела... Даже птицы не разгадали все ее секреты

В морозы плоды калины уже и не горькие вовсе. Но это, видимо, даже птицы не сразу понимают, поскольку ягоды порой висят до середины зимы, украшая сельские подворья и загородные усадьбы. Любуясь этой привычной картиной, даже не захотелось радоваться тому, что калина, оказывается, может быть разноцветной.

Удивляться уже не приходится. Разноцветья в мире природы в последнее время будто бы прибавляется день ото дня. Отчасти это заслуга быстрыми темпами развивающейся селекции, а отчасти причина в том, что мы только сейчас открываем это для себя. Но факт остается фактом.

Что нам белая вишня или оранжевый лимонник, когда калина может быть голубой и черной! Причем черноплодная калина буреинская растет в Приморском и Хабаровском краях (второй ее вид распространен и в Сахалинской области). Бывает, на рынке ее сушеные плоды продают под видом ягод черного барбариса.

– Вопреки распространенному мнению большинство видов калины имеют не красные, а черные или темно-синие ягоды. К черноплодным калинам относятся калина канадская из Северной Америки, буреинская, или бурятская, дальневосточная калина вильчатая, морщинолистная из Китая, сливолистная с побережья Северной Америки, калина лавролистная из Средиземноморья и корейская калина Карльса, – рассказывает наш эксперт ученый агроном Анатолий Шагиахметов. – Своей необычностью выделяется калина Давида с голубой окраской созревших ягод. Большая редкость – желтоплодная разновидность калины обыкновенной Ксантокарпум.

– А калина Саржента – это наш, дальневосточный вид? – уточняем мы.

– Да, это так, и он близок по внешнему виду, требованиям к условиям произрастания, своим целебным свойствам к калине обыкновенной, которая как раз на Дальнем Востоке не встречается. Особенно хорошо калина Саржента смотрится в июне, когда распускаются цветы, и осенью, в пору созревания ягод. Она зимостойка, хорошо растет на солнце или в полутени, предпочитает влажные плодородные почвы (но приспосабливается к разным типам почв). Пересадку переносит легко. Вот только частенько повреждается тлей.

Еще выяснилось, что для лечебных целей используется больше не ягода, а кора растения, из которой обычно готовится жидкий экстракт (он поступает в аптечную сеть). Из коры можно, кроме того, приготовить отвар (20 г на 1 стакан воды). Один из важных эффектов коры калины – повышение свертываемости крови. Хотя есть сведения, что свертываемость крови повышают также листья, цветки и плоды растения.

Рецепты для зимы

Настой коры. 1 столовую ложку с верхом залить стаканом кипятка. Настоять в течение часа. Принимать по полстакана 3 раза в день в качестве вяжущего и кровоостанавливающего средства при внутренних и маточных кровотечениях.

Настой ягод. Приготовить питье из расчета 1 столовая ложка плодов (свежих или замороженных) на стакан воды. Варить 10–15 минут на медленном огне. Дать настояться под шубой до остывания. Принимать при простуде по полстакана с добавлением 1 чайной ложки меда через полчаса после еды не менее трех раз в день.

При простуде также помогает горячий чай со свежими или сушеными плодами калины и медом.

При болях в области сердца и для профилактики рака употребляют перетертые свежие ягоды, тщательно перемешанные с медом в соотношении 1:1. Принимать по столовой ложке трижды в день за 20 минут до еды не менее полугода.

При гипертонии. Промытые и очищенные от плодоножек ягоды нужно поставить в не очень горячую духовку и парить около двух часов. Затем перетереть, отделив от семян. По вкусу добавить мед, немного воды и еще раз пропарить в течение 15 минут. Принимать по 3 столовые ложки за 30 минут до еды.

Фото Людмилы КОСТЮЧЕНКО

Автор: Надежда БРАЖИНА