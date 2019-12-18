Теплый ключ до суда доведет Вместо того чтобы приносить пользу людям, термальный источник стал причиной судебных тяжб

Скандальную историю Теплоключевого месторождения, расположенного в Тернейском районе на территории заброшенной бальнеолечебницы «Амгу», «В» рассказал в номере за 16 октября 2019 года (см. публикацию «Горячие страсти по Теплому ключу»). После выхода материала ситуацией заинтересовались правоохранительные ведомства.

Напомним, что у законного владельца термального источника – ООО «Теплый ключ» сегодня не сложились отношения с руководством КГБУЗ «Пластунская районная больница». Последней принадлежит лесной участок с тремя зданиями бывшей водолечебницы «Амгу»: столовой, стационаром и ванным корпусом, практически разрушенным. В нем, собственно, и находится целебный ключ. Но на его восстановление у местного здравоохранения нет ни средств, ни, похоже, желания.

Лесной департамент под колпаком спецслужбы

Между тем в декабре 2017 года между ООО «Теплый ключ» и Пластунской РБ был заключен договор о взаимном сотрудничестве и партнерстве «в целях повышения эффективности медицинского обслуживания населения Тернейского района». Больница брала на себя оказание медуслуг с использованием тепломинеральных ванн для бальнеоприменения. Общество гарантировало пациентам своего партнера размещение, питание и прием термальных ванн.

И все было бы так, как прописано в договоре, если бы в конце 2018-го – начале 2019 годов некое ООО «Терней ДВ» неведомым образом не выиграло аукцион по аренде лесного участка, на котором находятся целебный источник Теплый ключ и три объекта недвижимости бывшей водолечебницы «Амгу».

По факту «Терней ДВ» увел у районной больницы не только ванный корпус, столовую и стационар, но и земельный надел, изъятый у Амгинского лесничества в пользу районного учреждения здравоохранения еще в 1994 году. Хотя при наличии данного обременения земельные участки выставлять на аукцион нельзя. Это противоречит Земельному кодексу РФ. При этом главный врач Пластунской РБ Сергей Борщенко знал о состоявшемся аукционе, как и о том, что районная больница потеряла имущество и принадлежащую ей землю. Знал и почему-то молчал, видимо, рассчитывая, что его ведомство слишком далеко от надзорного взгляда департамента здравоохранения и департамента земельных и имущественных отношений, у которого единоличное право распоряжаться госимуществом на территории Приморья. Об этих щекотливых нюансах «мутной» аренды «В» тоже писал.

Проводил аукцион департамент лесного хозяйства, где, кстати, 6 декабря сотрудники правоохранительных органов провели обыск в кабинете ведущего специалиста отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей Елены Филатовой. Согласно информации пресс-службы АПК, мероприятие проводилось в рамках уголовного дела по подозрению в получении взятки. Чиновницу задержали и в наручниках доставили в следственный изолятор.

Отметим, что департамент лесного хозяйства уже давно пользуется пристальным вниманием спецслужб. Так, в мае 2019 года во Владивостоке суд приговорил к четырем годам заключения бывшего руководителя этого ведомства Владимира Иванова за получение взятки в 550 тысяч долларов. На судебном заседании обвиняемый признался, что передавал валюту доверенному лицу бывшего вице-губернатора Евгения Вишнякова, который с 2017 года находится под следствием за организацию противоправных действий во время газификации микрорайона Радужный под Уссурийском. В свое время об этом тоже сообщали краевые СМИ. Щедрые взяткодатели – это, по данным следствия, владельцы крупных лесозаготовительных компаний, связанные с криминальными лицами, которые прославились бандитскими похождениями еще в 90-е годы прошлого века.

Объекты есть, но их спрятали

Что касается Теплого ключа в Тернейском районе, то «горячие страсти», развернувшиеся вокруг термального источника, судя по всему, будут серьезными. Делом занимаются Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура, подразделения Приморской краевой прокуратуры и следственного управления СК России по Приморскому краю.

Как стало известно «В», природоохранная прокуратура уже провела проверку по поводу законности аукциона по аренде лесного участка бывшей водолечебницы «Амгу». Было установлено, что департамент лесного хозяйства включил в предмет аукциона участок, границы которого наложены на земельный участок Пластунской РБ. На котором также расположены три здания, находящиеся в государственной собственности на правах оперативного управления. Это самоуправство – грубейшее нарушение Земельного кодекса РФ.

Согласно Лесному кодексу РФ в извещении о проведении аукциона должны быть сведения о правах иных лиц на предоставляемый в аренду земельный участок, находящийся в государственной собственности, и об ограничении этих прав. В данном случае речь о правах Пластунской РБ. Однако в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме эти сведения отсутствуют. Как нет в документах аукциона и данных о том, что термальному источнику Теплый ключ в 1974 году присвоен статус памятника природы. А прилегающая к нему земля – это особо охраняемая природная территория регионального значения, внесенная в государственный кадастр недвижимости в виде зоны с особым режимом использования.

Дальше – больше. В вышеназванном извещении неверно указаны сведения о видах и параметрах разрешенного использования лесов. Так, вместо «леса, расположенного на особо охраняемой природной территории», где нельзя ни рубить, ни строить, а только можно гулять и дышать воздухом, записан «защитный лес (нерестоохранной полосы лесов)». Что частично снимает с лесного участка запреты на его хозяйственное использование, а также предоставление в аренду.

Есть претензии у Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры и к кадастровому инженеру, составлявшему межевой план данного земельного участка, на котором также отсутствуют объекты недвижимости и памятник природы – термальный источник Теплый ключ.

У каждого своя правда

И это только малая часть «ошибок», выявленных природоохранной прокуратурой при проверке законности проведенного аукциона. Кто их сделал и как – намеренно или по невнимательности, еще предстоит разобраться компетентным органам. Между тем все эти документы за подписью Валентина Карпенко, директора департамента лесного хозяйства, ушли в Росреестр. После чего лесной участок, находящийся в собственности Пластунской РБ, был поставлен на кадастровый учет и выставлен на аукцион. Его результат известен.

Как рассказал «В» владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович, выявленные нарушения стали основанием для внесения в адрес департамента лесного хозяйства представления о нарушении законов в сфере земельных отношений с целью их устранения.

Отметим, что недоволен итогами проведенного аукциона и департамент земельных и имущественных отношений. Как стало известно «В», им организована работа по восстановлению нарушенных прав и законных интересов Пластунской РБ. В частности, ведомство обратилось с заявлением в Арбитражный суд Приморского края о признании незаконными торгов по продаже права аренды, а также о признании недействительным договора аренды в отношении земельного участка, предоставленного ООО «Терней ДВ».

И если природоохранная прокуратура и департамент земельных и имущественных отношений окажутся правы, то аукцион по аренде земельного участка на территории Теплоключевого термального месторождения придется отменять. А это уже скандал. И не районного масштаба…

В свою очередь, департамент лесного хозяйства утверждает: проведенный аукцион легитимен. Поскольку в государственном лесном реестре отсутствуют сведения о каком-либо обременении на данном лесном участке. И на публичной кадастровой карте нет данных об объектах капитального строительства на указанных участках. То есть у каждого своя правда.

Кто в этом споре прав, кто виноват, решит арбитражный суд. Судя по всему, слушания будут затяжными и горячими, как термальный источник, за земли которого развернулась нешуточная борьба.

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Автор: Сергей КОЖИН